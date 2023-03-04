Артем Дзюба открыл счет в матче «Локомотива» с «Ростовом»

Ростов-на-Дону, , 20:47 — REGNUM Футболист Артем Дзюба 4 марта забил свой дебютный гол за московский «Локомотив» в выездном матче 18 тура РПЛ против «Ростова».

Артём Дзюба © Павел Бедняков/РИА Новости

Благодаря его голу «Локомотив» вышел вперед (1:0), в настоящее время игра продолжается.

Дзюба перешел из «Зенита» в «Локомотив» в феврале 2023 года. Контракт заключен до конца сезона (до июня 2023 года).

Всего за карьеру Дзюба забил 216 голов, в том числе в матчах чемпионата России — 148, большинство из них — в составе «Зенита».