СМИ: турецкие войска обстреляли населенный курдами район на севере Сирии

Алеппо, Сирия, , 20:37 — REGNUM Турецкие войска обстреляли населенный курдами район Кобани на севере сирийской провинции Алеппо, передает Firat 4 марта.

Солдат Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что есть пострадавшие, их количество уточняется.

Днем ранее, 3 марта, сообщалось об обстрелах турецкими войсками курдских подразделений в провинции Ракка. Два человека погибли.

Ранее заместитель министра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что российская сторона прилагает усилия, пытаясь избежать проведения широкомасштабной турецкой военной операции на севере Сирии.

Также Богданов сообщил, что в настоящее время прорабатывается возможность организации встречи министров иностранных дел Турции, Сирии и Ирана.