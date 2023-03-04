Климовский район, Брянская область, 4 марта, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Два старших брата 10-летнего Фёдора из Брянской области вышли на связь из зоны спецоперации и заявили, что гордятся им. Видеокадры с ними 4 марта опубликовало Минобороны России.

Цитата из видео Фёдор из Брянской области

Мужчины рассказали, как гордятся поступком брата и поддерживают его бесстрашное решение спасти двух девочек от диверсантов.

«Гордость за брата. Что так поступил, не растерялся», — сказал один из братьев.

Всего в семье Фёдора шестеро детей. Их мать рассказала, что дети оказались на пути диверсантов по стечению обстоятельств — им пришлось по дороге в школу вернуться домой из-за забытых документов.

Напомним, 2 марта в Климовском районе произошло нападение диверсантов ВСУ. В результате атаки погиб водитель автомобиля, который вёз трех детей в школу. Фёдор получил ранения, но под обстрелами террористов смог вывести других детей из машины.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта главный врач детской областной больницы Виктор Алекса рассказал о состоянии мальчика Фёдора, который пострадал от действий украинских диверсантов в Брянской области.

На второй день после операции оно расценивается как тяжелое, но соответствующее послеоперационному периоду. У мальчика сохраняется болевой синдром, врачи при этом стараются активизировать ребёнка, чтобы он двигал руками, ногами и дышал поглубже.