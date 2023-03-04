Берлин, 4 марта, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Германский оборонный концерн Rheinmetall хочет приобрести у швейцарской компании Ruag 96 танков Leopard 1 и отправить их на Украину, передает 4 марта швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Zuma\TASS Leopard

Ruag в 2016 приобрела эти бывшие в эксплуатации танки у Италии. Предполагалось, что компания займется их перепродажей, целиком или на запчасти. Rheinmetall предложил компании выкупить машины, сообщив, что с ними будут проведены необходимые работы, после чего танки отправят на Украину.

В публикации сообщается, что государственный секретариат Швейцарии по экономике наложил вето на сделку из-за ее несоответствия действующим правилам. В министерстве обороны Германии, в свою очередь, признали, что рассматривали возможность приобретения танков, однако не для Украины, а для собственных нужд.

Ранее в министерстве обороны Германии сообщили, что первые танки будут поставлены из ФРГ на Украину в конце марта 2023 года. Позднее глава ведомства Борис Писториус заявил, что если Германия подвергнется нападению, то защитить себя она не сможет.