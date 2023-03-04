В Саратовской области мужчина заживо сварился в кипятке из-за прорыва трубы в ванной

Энгельс, Саратовская область, , 20:12 — REGNUM В городе Энгельсе Саратовской области женщина обнаружила тело своего сварившегося заживо 67-летнего мужа в ванной. Об этом 4 марта сообщает следственное управление СКР по региону.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительным данным, 3 марта супруга в квартире по проспекту Строителей обнаружила мужа с признаками термического воздействия.

Установлено, что мужчина получил ожоги от разорвавшейся трубы с горячей водой в ванной комнате. После его смерти произошло затопление квартиры соседей снизу.

По факту гибели мужчины организована доследственная проверка, назначены соответствующие экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 6 января в многоквартирный жилой дом по улице Азовской в городе Нижний Новгород прибыли работники подрядной организации по заявке о прорыве трубы горячего водоснабжения.

Во время спуска в подвал сломалась лестница, в результате чего два работника упали в горячую воду. От полученных ожогов мужчины скончались на месте.