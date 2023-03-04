Киев, 4 марта, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Владимир Зеленский не может контролировать ситуацию на Украине и должен уйти в отставку с поста президента, заявил 4 марта бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Социально-экономические условия для обычных граждан страны ухудшаются, в то время как представители власти «наживаются» на западной помощи, отметил Соскин.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года Соскин заявил, что результатом политики, проводимой Зеленским при поддержке западных стран, станет демографическая катастрофа в стране.

В марте 2023 года бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер высказал предположение, что, если Зеленский будет требовать продолжения боевых действий, ВСУ могут поднять восстание против него.