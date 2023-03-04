Донецк, 4 марта, 2023, 20:00 — ИА Регнум. В Донецке сработала система противовоздушной обороны. Об этом 4 марта сообщает РИА Новости.

Сергей Мальгавко/ТАСС Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф»

По данным СМИ, залпы были слышны в центре города. Жители города публикуют в социальный сетях осколки неизвестной ракеты, которая упала на набережной реки Кальмиус.

Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что два человека пострадали в Донецке в результате сброса с беспилотника ВСУ боеприпаса.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки было сбито два вертолета воздушных сил Украины. Вертолеты Ми-8 были поражены истребительной авиацией в Донецкой Народной Республике (в районе населенного пункта Суворово) и Днепропетровской области (в районе населенного пункта Покровское).