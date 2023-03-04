Даниил Медведев выиграл третий турнир ATP подряд, обыграв в финале Андрея Рублёва

Дубай, ОАЭ, , 19:55 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над соотечественником Андреем Рублёвым в финале турнира в Дубае. Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Даниил Медведев © Алексей Филиппов/РИА Новости

Медведев девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Рублёва три эйса, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

За победу на турнире Медведев получит 500 рейтинговых очков и более $533 тыс. призовых. За второе место Рублёв получит 300 очков и более $287 тыс.

Медведев выиграл третий турнир подряд и 18-й в карьере. На прошлой неделе он победил британца Энди Маррея в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). До этого он выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), одержав победу в финале над итальянцем Янником Синнером.

Как сообщало ИА REGNUM, в полуфинале турнира в Дубае Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Рублёв, в свою очередь, впервые в карьере обыграл представителя Германии Александра Зверева.