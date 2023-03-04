Донецк, 4 марта 2023, 19:56 — REGNUM Работу снайпера Вооружённых сил России 4 марта опубликовала Народная милиция ДНР. На видео попало уничтожение украинского боевика снайпером 132 бригады.

изображение 2023-03-04 200649660
изображение 2023-03-04 200649660
Цитата из видео

Отмечается, что российский стрелок первого Донецкого армейского корпуса (бывшая третья бригада Народной милиции ДНР) выявил и уничтожил украинского боевика на его позициях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Луганской Народной Республике российские бойцы обнаружили и ликвидировали украинскую 35-летнюю женщину — снайпера.

До этого российский снайпер одним своим выстрелом уничтожил двоих иностранных наемников, сражавшихся за ВСУ.