Донецк, 4 марта, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Работу снайпера Вооружённых сил России 4 марта опубликовала Народная милиция ДНР. На видео попало уничтожение украинского боевика снайпером 132-й бригады.

Цитата из видео изображение 2023-03-04 200649660

Отмечается, что российский стрелок первого Донецкого армейского корпуса (бывшая третья бригада Народной милиции ДНР) выявил и уничтожил украинского боевика на его позициях.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3786143" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Луганской Народной Республике российские бойцы обнаружили и Читайте также: ликвидировали украинскую 35-летнюю женщину-снайпера.

До этого российский снайпер одним своим выстрелом уничтожил двоих иностранных наемников, сражавшихся за ВСУ.