В ДНР опубликовали кадры уничтожения бойца ВСУ российским снайпером
Народная милиция ДНР распространила видео с уничтожением бойца ВСУ снайпером России
Донецк, 4 марта, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Работу снайпера Вооружённых сил России 4 марта опубликовала Народная милиция ДНР. На видео попало уничтожение украинского боевика снайпером 132-й бригады.
Цитата из видео
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Отмечается, что российский стрелок первого Донецкого армейского корпуса (бывшая третья бригада Народной милиции ДНР) выявил и уничтожил украинского боевика на его позициях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Луганской Народной Республике российские бойцы обнаружили и Читайте также: ликвидировали украинскую 35-летнюю женщину-снайпера.
До этого российский снайпер одним своим выстрелом уничтожил двоих иностранных наемников, сражавшихся за ВСУ.