Москва, , 19:42 — REGNUM Мать Дениса Капустина, главаря проникших на территорию Брянской области террористов, пытается через суд выписать сына из московской квартиры. Об этом 4 марта сообщила корреспондентам ИА REGNUM лучшая подруга его матери.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прямо сейчас идёт суд по выписке Дениса Капустина из московской квартиры», — сказала она.

По её словам, мать Капустина сейчас живет в Германии и уже на протяжении многих лет не знает, где находится её сын.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мать Капустина не разделяет взглядов сына и давно отказалась от него, а последней каплей для неё стало то, что он не приехал на похороны собственного отца.

Напомним, 2 марта в Климовском районе Брянской области произошло нападение диверсантов, которые атаковали два приграничных села. По официальным данным, погибли два человека, ещё двое были ранены, в том числе мальчик 2012 года рождения. Российские власти признали произошедшее терактом и заявили, что он не останется безнаказанным.