Российскими школьники стали золотыми медалистами международной олимпиады по математике

Сочи, Краснодарский край, , 19:47 — REGNUM Школьники из России завоевали золотые медали на международной олимпиаде, сообщает 4 марта пресс-служба Минпросвещения.

Наука Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ребята проходили конкурсные испытания в дистанционном формате в образовательном центре «Сириус», уточнили в ведомстве.

«Все участники из России получили медали высшей пробы в индивидуальном зачете XIV международной олимпиады Romanian Master of Mathematics», — добавили в Минпросвещения.

Победителей поздравил глава министерства Сергей Кравцов, который подчеркнул, что российская система образования «остаётся одной из самых лучших».

Напомним, в 2021 году школьники из России и Китая разделили первое место в общем командном зачёте международной олимпиады по математике Romanian Master of Mathematics.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года российские школьники завоевали восемь медалей в рамках турнира по информатике в Болгарии.