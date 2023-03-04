Сочи, Краснодарский край, 4 марта, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Школьники из России завоевали золотые медали на международной олимпиаде, сообщает 4 марта пресс-служба Минпросвещения.

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

Ребята проходили конкурсные испытания в дистанционном формате в образовательном центре «Сириус», уточнили в ведомстве.

«Все участники из России получили медали высшей пробы в индивидуальном зачете XIV международной олимпиады Romanian Master of Mathematics», — добавили в Минпросвещения.

Победителей поздравил глава министерства Сергей Кравцов, который подчеркнул, что российская система образования «остаётся одной из самых лучших».

Напомним, в 2021 году школьники из России и Китая разделили первое место в общем командном зачёте международной олимпиады по математике Romanian Master of Mathematics.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года российские школьники завоевали восемь медалей в рамках турнира по информатике в Болгарии.