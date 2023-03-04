Москва, , 19:36 — REGNUM В Москве увеличилась площадь пожара на складе, расположенного на Ленинградском шоссе. Об этом 4 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

По словам собеседника агентства, пожар разрастается. Общая площадь возгорания уже превысила 250 кв. метров, на площади 200 кв. метров обрушилась кровля. Источник рассказал, что в помещении ангара слышны хлопки, огонь может перекинуться на соседние строения.

По данным регионального главка МЧС, сигнал о ЧП поступил дежурным в 18:05. Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, в помещениях строения хранятся декорации и изделия из пластика.

ЧП произошло по адресу: Ленинградское шоссе, 290а. Согласно открытым данным, в здании работают компания, предоставляющая складские услуги, размещён действующий оптовый склад строительных материалах, а также фирмы, оказывающие услуги в сфере автоперевозок и аренды спецтехники.