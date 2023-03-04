Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о возвращении из плена ВСУ девяти российских военных

Донецк, , 19:31 — REGNUM В Донецкую Народную Республику вернулись девять военнослужащих, находившихся в украинском плену. Об этом 4 марта сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова в своём телеграм-канале.

Обмен Пленными Российские Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

«Девять военнослужащих ДНР и священнослужитель вернулись из украинского плена», — написала она под видео, на котором запечатлены кадры возвращения российских бойцов.

По её словам, военнослужащие доставлены в одну из больниц ДНР, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу провёл 4 марта совещание со своими заместителями по вопросам обеспечения российских войск вооружением. Уточняется, что отдельное внимание глава ведомства уделил организации боевой подготовки резерва, военно-политической работы и другим видам обеспечения ВС РФ.