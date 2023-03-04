Москва, 4 марта, 2023, 19:29 — ИА Регнум. В Москве обрушилась кровля охваченного огнём ангара, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах.

Цитата из видео МЧС России Пожар в Москве

Собеседник рассказал, что на площади около 60 кв. метров обрушилась кровля ангара, расположенного по адресу: Ленинградское шоссе, дом 290а. В помещении хранятся декорации и изделия из пластика.

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По данным регионального управления МЧС, сигнал о пожаре поступил дежурным в 18:05. На место прибыли пожарные, они приступили к ликвидации возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, внутри строения слышны хлопки, площадь возгорания составляет около 100 кв. метров.