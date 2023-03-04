На Ленинградском шоссе в Москве горит ангар с декорациями
Москва, 4 марта, 2023, 19:24 — ИА Регнум. В Москве на Ленинградском шоссе загорелся ангар, сообщает 4 марта пресс-служба МЧС России.
МЧС России
Пожар на скаладе в Москве
По данным ведомства, огонь вспыхнул по адресу: Ленинградское шоссе, дом 290а. Сигнал о пожаре поступил в 18:05, оперативные службы приступили к ликвидации возгорания.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание декораций и открытое горение кровли в ангаре», — говорится в информации ведомства.
Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах, помещения используются как складские, в них находятся декорации и пластиковые изделия. Площадь пожара составила примерно 100 кв. метров, внутри ангара слышны хлопки.