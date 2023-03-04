Украинский аналитик Черник допустил отступление ВСУ из Артёмовска

Киев, , 19:17 — REGNUM Киев может сдать Артёмовск Вооружённым силам России. Об этом, как передаёт украинский телеграм-канал Military Media Center, заявил военный аналитик Пётр Черник.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, Артёмовск является эпицентром боевых действий. Он также допустил, что бойцы ВСУ отступят из города, который находится «в тяжёлом положении».

Черник добавил, что если Артёмовск будет разрушен, а «высшее руководство придет к выводу, что следует предпринять оперативный уход», это позволит ВСУ избежать трагедии, которая сложилась на фоне практически полного окружения города Вооружёнными силами России.

Ранее корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси заявил, что киевские власти скоро сдадут город Артёмовск (украинское название — Бахмут) в ДНР.

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