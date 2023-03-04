Москва, 4 марта, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Российская премьер-лига (РПЛ) будет делать всё возможное, чтобы вернуть болельщиков на стадионы. Об этом 4 марта заявил президент лиги Александр Алаев «Спорт-Экспрессу».

Павел Бедняков/РИА Новости Болельщики

«Очень рад, что РПЛ вернулась. Очень ждали. К сожалению, посещаемость не на уровне «Спартака». Система Fan ID готова технически. Наша общая задача — вернуть болельщиков на стадионы», — сказал Алаев.

По его словам, 4–5 тысяч болельщиков на стадионе в Москве — это не та картина, которую хотелось бы видеть.

Он отметил, что полупустые трибуны бьют по имиджу лиги, но надо делать всё, чтобы изменить положение и оттолкнуться от нижней точки.

Также Алаев заявил, что не знает, кто придумал систему «паспорта болельщика» (Fan ID), но обязан исполнять этот закон. По его словам, сейчас клубам нужна помощь, а бойкот матчей ни к чему хорошему не приводит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ со счётом 2:2.