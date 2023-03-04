В Париже проходит акция протеста мигрантов против упрощения правил депортации

Париж, , 19:13 — REGNUM Несколько сотен человек участвуют 4 марта в акции протеста мигрантов в Париже, передают местные СМИ.

Протест мигрантов в Париже Цитата из видео

Они протестуют против правительственного законопроекта, который предполагает ужесточение правил въезда в страну и упрощение норм депортации. Законопроект уже внесен в сенат страны и будет рассматриваться в марте 2023 года.

Участники акции, в свою очередь, требуют воздержаться от «репрессий» и «легализовать всех мигрантов».

Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года министры внутренних дел Франции и Великобритании Жеральд Дарманен и Суэлла Браверман подписали соглашение о контроле над нелегальной миграцией через Ла-Манш.