В Париже мигранты протестуют против упрощения правил депортации
В Париже проходит акция протеста мигрантов против упрощения правил депортации
Париж, 4 марта, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Несколько сотен человек участвуют 4 марта в акции протеста мигрантов в Париже, передают местные СМИ.
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Протест мигрантов в Париже
Они протестуют против правительственного законопроекта, который предполагает ужесточение правил въезда в страну и упрощение норм депортации. Законопроект уже внесен в сенат страны и будет рассматриваться в марте 2023 года.
Участники акции, в свою очередь, требуют воздержаться от «репрессий» и «легализовать всех мигрантов».
Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года министры внутренних дел Франции и Великобритании Жеральд Дарманен и Суэлла Браверман подписали соглашение о контроле над нелегальной миграцией через Ла-Манш.