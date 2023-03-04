Париж, 4 марта, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Несколько сотен человек участвуют 4 марта в акции протеста мигрантов в Париже, передают местные СМИ.

Цитата из видео Протест мигрантов в Париже

Они протестуют против правительственного законопроекта, который предполагает ужесточение правил въезда в страну и упрощение норм депортации. Законопроект уже внесен в сенат страны и будет рассматриваться в марте 2023 года.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3786132" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Участники акции, в свою очередь, требуют воздержаться от «репрессий» и «легализовать всех мигрантов».

Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года министры внутренних дел Франции и Великобритании Жеральд Дарманен и Суэлла Браверман подписали соглашение о контроле над нелегальной миграцией через Ла-Манш.