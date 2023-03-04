Бангкок, 4 марта, 2023, 19:16 — ИА Регнум. В Бангкоке в августе 2023 года на базе Университета Чулалонгкорн откроется программа бакалавриата по русскому языку, её презентация прошла 4 марта.

Carnopus Университет Чулалонгкорн

В мероприятии участвовали школьники, учителя, студенты и преподаватели вуза. Всего с программой ознакомились порядка 170 человек.

Гости перед презентацией участвовали в викторине на знание России. За правильные ответы им выдавали памятные призы с символикой страны.

Глава российской дипмиссии в Таиланде Евгения Томихина в своем выступлении отметила, что задача посольства заключается не только в информировании преимущества образования в России, но и в привлечении к стране как можно больше интереса со стороны молодёжи Таиланда.

Потенциальных студентов ознакомили с действующими программами грантов правительства на обучение в России.

В рамках программы бакалавриата по русскому языку студенты будут изучать лингвистические дисциплины, историю России, навыки перевода, историю русской культуры и другие направления.

Дипломат подчеркнул, что российские вузы являются лучшими в области математики, естественных наук, инженерии, гуманитарных наук. Большую популярность завоёвывают высокие технологии, робототехника и искусственный интеллект, добавил Томихин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербургском государственном университете отмечают, что в 2022 году количество тестируемых по русскому как иностранному увеличилось в Китае на 25% по сравнению с первыми тремя месяцами 2021 года, в Греции на 55%, а в Италии и Иране на 20%. Большое количество желающих проверить свой уровень владения языком появилось в Мексике. Подъём интереса наблюдается даже среди граждан Польши и США.