Анкара, 4 марта, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Власти Турции планируют создать совет по политике управления стихийными бедствиями, заявил 4 марта президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Zuma\TASS Турция. Последствия землетрясения

Турция должна стать более подготовленной к стихийным бедствиям и способной быстрее преодолевать их последствия, сказал Эрдоган. В состав совета предполагается включить в том числе ученых.

Ранее депутаты парламента Турции утвердили решение о создании комиссии по расследованию последствий землетрясений, которые произошли в феврале 2023 года.

Как сообщалось ранее, жертвами двух мощных землетрясений стали более 45 тысяч человек. Правоохранители в ходе расследования задержали сотни руководителей и специалистов строительных компаний по подозрению в нарушениях норм строительства. По оценкам властей, в зоне риска находятся десятки тысяч жилых домов в стране.