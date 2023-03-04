В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на подростка с шокером и ракетницей

Санкт-Петербург, , 18:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после нападения неизвестных мужчин с шокером и ракетницей на подростка. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба управления Следственного комитета РФ.

Отмечается, что следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

По версии следствия, 3 марта около одного из домов по Большому Сампсониевскому проспекту неустановленные лица из хулиганских побуждений причинили 17-летнему подростку физическую боль и травму глаз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге двое неизвестных мужчин ударили шокером подростка, распылили перцовый баллончик и выстрелили из ракетницы.