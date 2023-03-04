Американский политик Кусинич: Вашингтон планировал подрыв «Северных потоков» до СВО

Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Конгресс США должен будет провести расследование подрыва «Северных потоков». Об этом, как передаёт Fox News, заявил бывший член палаты представителей США от штата Огайо Дэннис Кусинич.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Белый дом не имел никакого права совершать подобный акт агрессии без одобрения Конгресса.

«Дания… обязана теперь провести расследование этого инцидента, в противном случае следствие начнёт МУС. Расследование также будет обязан провести и американский конгресс, ведь если он этого не сделает, то всё тоже пойдёт в МУС — даже несмотря на то, что Америка этот суд не признаёт», — рассказал политик.

Кусинич подчеркнул, что план по уничтожению газопровода составлялся до начала специальной военной операции на Украине. Он акцентировал внимание на том, что ряд высокопоставленных представителей США уже намекали на причастность Вашингтона к данной операции. По мнению политика, реальная цель подрыва заключается в вытеснении России с европейского газового рынка.

Как передавало ИА REGNUM, американский журналист Сеймур Херш, проводивший независимое расследование причин взрыва на магистралях, заявил, что Центральное разведывательное управление США доставило в Норвегию специальное оборудование, с помощью которого норвежские водолазы смогли заложить взрывчатку под газопроводы «Северный поток». По его мнению, подрыв «Северных потоков» будет иметь для США ужасные последствия.