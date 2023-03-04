В Петербурге готовы принять на реабилитацию участников спецоперации

Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге госпиталь для ветеранов войн, имеющий большой практический опыт и инфраструктуру, примет на лечение и реабилитацию участников спецоперации, заявил губернатор Александр Беглов.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Президент дал поручение регионам организовать оказание медицинской помощи и реабилитацию для участников специальной военной операции. <…> Этот стационар первым начал готовить инфраструктуру для оказания помощи воинам, получившим ранения в ходе СВО», — приводит слова губернатора пресс-служба городской администрации.

В госпитале лечатся ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники, бывшие узники концлагерей, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, воины-интернационалисты, участники боевых действий.

По данным администрации города, в каждом районе Петербурга создаются мини-центры для реабилитации раненых участников спецоперации. Одним из них станет новое здание поликлинического отделения №12 Невского района.

В планах поликлиники начать приём пациентов в конце марта — начале апреля. Одними из первых на реабилитацию примут участников СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2023 года президент России Владимир Путин поручил разработать программу переподготовки, трудоустройства и реабилитации участников специальной военной операции.

Среди заявленных целей программы — профессиональная переподготовка, трудоустройство, реабилитация и психологическое сопровождение участников специальной военной операции, а также консультационное сопровождение членов их семей.