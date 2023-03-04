Соболев поздравил болельщиков «Спартака» с победой над «Уралом», несмотря на ничью в матче

Москва, , 18:38 — REGNUM Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев поздравил болельщиков своей команды с победой над екатеринбургским «Уралом», несмотря на то что матч завершился вничью — 2:2. Об этом 4 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург). Вратарь Илья Помазун («Урал») и Александр Соболев («Спартак») во время матча. © Антон Новодережкин/ТАСС

«Поздравляю всех болельщиков с победой. Мы выиграли 3:2. Считаю, я забил красивый гол. Все хорошо. Претензий вообще нет», — сказал Соболев.

Форвард считает, что мяч, забитый им на 86-й минуте, был отменён несправедливо. Поэтому, по его мнению, гол должен быть засчитан, а «Спартак» победил.

Соболев рассказал, что главный арбитр встречи Виталий Мешков свистнул до того, как форвард принял мяч и пробил по воротам. Причём ему подсказывали, что фола не было, но поскольку он свистнул раньше, то в этой ситуации голы не засчитывают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:2.