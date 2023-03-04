Правительство Украины утвердило программу борьбы с коррупцией
Киев, 4 марта 2023, 18:38 — REGNUM Правительство Украины утвердило трехлетнюю программу реализации антикоррупционной стратегии, сообщил 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль.
Документом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции, формирование негативного отношения к ней, обеспечение «неотвратимой ответственности» за коррупцию.
Шмыгаль призвал всех желающих выступать с предложениями об изменении и дополнении программы.
Ранее ряд руководителей Евросоюза и стран ЕС, включая канцлера Германии Олафа Шольца, публично напомнили киевским властям о необходимости соблюсти ряд критериев для вступления страны в ЕС, и прежде всего в сфере борьбы с коррупцией.
4 марта, как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спикером Европарламента Робертой Метсолой и вновь заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны быть начаты уже в 2023 году.