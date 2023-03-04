Правительство Украины утвердило антикоррупционную программу

Киев, , 18:38 — REGNUM Правительство Украины утвердило трехлетнюю программу реализации антикоррупционной стратегии, сообщил 4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинский бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

Документом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение эффективности системы предотвращения коррупции, формирование негативного отношения к ней, обеспечение «неотвратимой ответственности» за коррупцию.

Шмыгаль призвал всех желающих выступать с предложениями об изменении и дополнении программы.

Ранее ряд руководителей Евросоюза и стран ЕС, включая канцлера Германии Олафа Шольца, публично напомнили киевским властям о необходимости соблюсти ряд критериев для вступления страны в ЕС, и прежде всего в сфере борьбы с коррупцией.

4 марта, как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со спикером Европарламента Робертой Метсолой и вновь заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны быть начаты уже в 2023 году.