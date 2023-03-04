Минкультуры Украины призывает ужесточить выдачу разрешений мужчинам для поездок за границу

Киев, , 18:34 — REGNUM На Украине могут ужесточить порядок выдачи разрешений на выезд мужчин призывного возраста за рубеж, сообщает 4 марта пресс-служба министерства культуры страны.

Побег с Украины Сергей Корсун © ИА REGNUM

В ведомстве выступают за усиление ответственности в случае нарушения правил выезда и возвращения на Украину.

К такому решению в минкультуры пришли после инцидента со стендап-комиком Андреем Щегелем, который, получив две повестки, смог выехать в Турцию и записал там видео о том, «как ему хорошо и как он не хочет воевать».

Поясняется, что комик воспользовался правом для выезда за границу в составе группы, которая получила временное разрешение, такие действия в условиях военного времени недопустимы, говорится в официальном заявлении министерства. Сотрудники ведомства подготовили соответствующие изменения и направили их на утверждение правительства.

Ранее киевские власти приняли постановление об ограничении выезда за границу должностных лиц и госслужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным The Economist, граждан Украины призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Прибалтику, а также из Польши на территорию Белоруссии, возвращают на Украину по запросу из Киева и принудительно мобилизуют в ВСУ.