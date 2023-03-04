Пхеньян, 4 марта, 2023, 18:22 — ИА Регнум. За взрывами на газопроводах «Северный поток» стоят США, поскольку наибольшую выгоду это принесло именно Вашингтону, который теперь должен понести ответственность за содеянное. Об этом 4 марта заявил обозреватель Ан Чхоль Хёк в статье для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

«Говорят, что если хочешь найти виновного, то найди того, кому это больше всего выгодно», — пишет Ан Чхоль Хёк.

Он напомнил о публикациях Сеймура Херша и Джона Дугана. По его словам, большое значение имеет то, что именно американские журналисты выступили с утверждением, что за взрывами стоит администрация президента США Джо Байдена.

Он добавил, что у России, которая потратила на реализацию проекта более $10 млрд, не было мотивов для организации взрывов на своих газопроводах. В свою очередь, США получили наибольшую выгоду, пытаясь любой ценой вытеснить российский газ с европейского рынка.

«США должны предстать пред судом мира за свои преступления: разрушение транснациональной энергетической инфраструктуры и серьёзный ущерб для экологии», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французский генерал в отставке Доминик Тренкан заявил, что взрыв на «Северных потоках» точно не был выгоден России.