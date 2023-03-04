Берлин, 4 марта, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Через два года ФРГ может столкнуться с нехваткой электроэнергии. Об этом сообщила местная газета Welt am Sonntag со ссылкой на прогноз экспертов международной консалтинговой компании McKinsey.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Электричество

Ожидается, что к 2025 году нехватка составит 4 ГВТ, однако к 2030 году показатель увеличится до 30 ГВт.

«Тем самым мы находимся на пути существенного дефицита электрической энергии: 30 ГВт соответствуют мощностям 30 крупных тепловых электростанций», — говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что в течение 2030 года перебои возникнут 100 раз, а самая продолжительная фаза составит 21 час.

Издание напомнило, что в конце января Федеральное сетевое агентство заявило о надежном снабжении ФРГ электроэнергией вплоть до 2031 года. По его оценке, нехватки не должно возникнуть даже в случае выхода страны из угольной энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, властям Германии нужно будет потратить более $1 трлн к 2030 году на устранение рисков энергетического кризиса. Уточняется, что эта цифра включает инвестиции в модернизацию электросетей, удовлетворение растущего спроса со стороны электромобилей и систем отопления, а также выполнение обязательств по климату.