Жителей Великобритании напугала мощная звуковая волна

Лондон, , 18:05 — REGNUM В воздушном пространстве Великобритании пролёт истребителей вызвал среди населения настоящую панику. Люди массово стали заявлять в полицию о громких звуках в небе, пишет британская газета The Sun.

RAF Typhoon Bundesheer

По словам граждан, они слышали «мощный взрыв», ощущалась тряска домов. Напуганные британцы начали звонить полицейским и в госорганы.

Позже установили, что истерия горожан была вызвана звуковой волной от истребителей RAF Typhoon, которые подняли по тревоге в воздух после того, как двухмоторный самолёт перестал выходить на связь с земли и направился в сторону Лондона.

Оказалось, что на борту сломалась система радиосвязи. Полиции и минобороны страны пришлось через соцсети и медиа убеждать людей в том, что угроз безопасности нет.

Как сообщало ИА REGNUM, выходка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в ходе своего визита на захваченную режимом Киева часть Украины оставил свой автограф на противотанковой управляемой ракете NLAW боевиков ВСУ, вызвала волну критики со стороны пользователей соцсети.