* — НКО, признанное в РФ иностранным агентом

В отношении сотрудников «Мемориала»* возбуждено дело о реабилитации нацизма

Москва, , 18:01 — REGNUM Следственный комитет возбудил в отношении неустановленных сотрудников «Мемориала» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) дело о реабилитации нацизма, передает ТАСС 4 марта.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Основанием для возбуждения дела стали подозрения, что «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) включал в списки репрессированных лиц людей, сотрудничавших с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

В 2022 году «Мемориалу» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), а также двум общественным организациям из Белоруссии и Украины была вручена Нобелевская премия мира. «В течение многих лет они поддерживали право критиковать власть и защищать фундаментальные права граждан», — отмечалось в сообщении Нобелевского комитета.

«Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) был ликвидирован в декабре 2021 года решением Мосгорсуда по иску городской прокуратуры. Ранее Верховный суд ликвидировал по иску Генпрокуратуры международное историко-просветительское общество с тем же названием. Причина ликвидации обеих организаций — неоднократные и грубые нарушения законов.