Улан-Батор, 4 марта, 2023, 18:01 — ИА Регнум. В Монголии в районе озера Хубсугул у границы с Россией произошло второе за сутки землетрясение. Об этом 4 марта сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 4,5.

Подземные толчки зарегистрированы в районе озера Хубсугул.

Ранее 4 марта в указанном районе произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта на Сахалине было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9. Очаг располагался на глубине 5 км в 27 км северо-западнее села Пильво в Смирныховском районе.