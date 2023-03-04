Манила, 4 марта, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Губернатор филиппинской провинции Восточный Негрос Роэль Дегамо убит в результате нападения неизвестных. Об этом сообщает 4 марта Associated Press.

carabao Губернатор филиппинской провинции Восточный Негрос Роэль Дегамо

В доме губернатора в Памплоне проходила его встреча с местными жителями. К дому подъехали три внедорожника с вооружёнными людьми в военном камуфляже. Они расстреляли Дегамо и ещё пятерых человек, после чего скрылись.

Отмечается, что провинция известна «ожесточённым политическим соперничеством». Подозреваемых в нападении на губернатора ищет полиция.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший назвал нападение подлым и отвратительным преступлением и подчеркнул, что его правительство не успокоится, пока не привлечёт виновных к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в военном лагере на острове Минданао на Филиппинах один из военнослужащих открыл огонь по сослуживцам. В результате четверо из них погибли.