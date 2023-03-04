Пользователи Twitter предупредили Зеленского, что из-за него может начаться третья мировая

Вашингтон, , 17:54 — REGNUM Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал привлечь Москву к ответственности за «её агрессию».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российские оккупанты будут законно и справедливо привлечены к ответственности за все военные преступления», — написал украинский лидер в соцсети. Однако не все пользователи Twitter разделили точку зрения Зеленского.

Один из пользователей подчеркнул, что своим желанием разместить базы Североатлантического альянса на территории страны Украина сама становится агрессором.

Другой отметил, что Зеленский лишь хочет «играть в героя», а также предложил ему самому отправиться на фронт. Ещё один комментатор добавил, что многие видят насквозь аферу Зеленского по отмыванию денег. Он также выразил беспокойство по поводу того, что украинцев «приговорили к смертной казни ради получения прибыли».

«Вы не можете рисковать всем миром, потому что считаете себя героем, — написал пользователь социальной сети, акцентировав внимание на том, что чем больше украинские власти игнорируют переговоры, тем больше они рискуют. — Третья мировая война может начаться только из-за Вас и вашего упорного нежелания вести переговоры с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны НАТО причастны к военным преступлениям Киева, которые совершаются с использованием западного оружия.