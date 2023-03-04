Москва, , 17:48 — REGNUM Массовая драка произошла в ночь на 4 марта около клуба в центре Москвы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации газеты, конфликт разгорелся у заведения в Луковом переулке. В результате 54-летний мужчина пострадал от действий молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет. Ему нанесли удар головой в нос, после чего были вызваны сотрудники полиции.

Отмечается, что были задержаны шесть человек. Они признались, что у них был конфликт, но отрицают факт драки. На них составили протоколы по статье о мелком хулиганстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге двое неизвестных мужчин ударили шокером подростка, распылили перцовый баллончик и выстрелили из ракетницы.