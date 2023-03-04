Минобороны Румынии опровергло сообщения о строительстве новой военной базы США

Бухарест, , 17:48 — REGNUM Сообщения о якобы имеющих место договоренностях о строительстве новой военной базы США в Румынии не соответствуют действительности, заявили в министерстве обороны страны 4 марта.

Румыния Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее местные СМИ сообщали о достижении «тайной» договоренности о создании новой американской базы в устье Дуная.

Переговоры на такую тему никогда не велись, заявили в министерстве.

Как сообщалось ранее, в феврале польские СМИ написали, что временно дислоцированные в селе Ясенка американские десантники могут «задержаться» в регионе на 10 лет.