Бухарест, 4 марта, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Сообщения о якобы имеющих место договоренностях о строительстве новой военной базы США в Румынии не соответствуют действительности, заявили в министерстве обороны страны 4 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Румыния

Ранее местные СМИ сообщали о достижении «тайной» договоренности о создании новой американской базы в устье Дуная.

Переговоры на такую тему никогда не велись, заявили в министерстве.

Как сообщалось ранее, в феврале польские СМИ написали, что временно дислоцированные в селе Ясенка американские десантники могут «задержаться» в регионе на 10 лет.