Лондон, , 17:46 — REGNUM Около 13 тыс. «тёплых убежищ» открыты в Великобритании для людей, которые экономят на отоплении в условиях энергетического кризиса. Об этом сообщает 4 марта Associated Press.

Лондон © Алексей Филиппов/РИА Новости

Работу таких центров финансируют власти, благотворительные и общественные организации. Центры открыты в церквях, библиотеках, общественных местах и даже в загородном поместье короля Карла III Хайгроув.

«Этой зимой тысячи «тёплых центров» появились по всей Британии, поскольку растущие цены на продукты питания и энергоносители заставляют миллионы людей выключать термостат или экономить на горячих блюдах», — отмечает издание.

Один из таких центров — в фойе театра на родине Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне. Посетители центра могут выпить кофе, пообщаться, зайти в интернет или заняться рукоделием.

Издание отмечает, что финансовые трудности британцы испытывают после затянувшейся пандемии и Brexit, но сильнее всего на них отразилось подорожание природного газа. Цены на энергоносители выросли в связи с антироссийскими санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции продукты питания заметно растут в цене. Покупатели готовы переходить на уценённые товары и еду с истекающим сроком годности.