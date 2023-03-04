Анкара, 4 марта, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Раскол между оппозиционными партиями Турции был ожидаемым, заявил 4 марта президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Они сели, поговорили, разошлись. Мы беспокоимся о жизни, они о собственности. Неважно, что они делают, мы идём своим путём. Мы несколько месяцев назад говорили, что это произойдёт», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции оппозиция не может определить кандидата для участия во всеобщих выборах. Партии пытались определить единого кандидата. Пять из них предложили кандидатуру лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, но «Хорошая партия» готова обсуждать кандидатуры мэров Стамбула и Анкары — Экрема Имамоглу и Мансура Яваша.