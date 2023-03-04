Партии вакцины «Спутник V» направили в Москву и другие регионы
Партии «Спутника V» направили в Москву и другие регионы, сообщившие о дефиците вакцины
Москва, 4 марта, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Партии вакцины от коронавируса «Спутник V» уже направлены в Москву и другие российские регионы. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Дарья Драй ИА REGNUM
Вакцина от коронавируса «Спутник V»
«Партии вакцины «Спутник V» распределены Минздравом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что компания-поставщик уже направила распределённые партии в Москву и ряд других регионов, которые сообщили о снижении остатков вакцины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве закончились запасы первого компонента вакцины «Спутник V».