Музыкант Сергей Шнуров лаконично опроверг слухи о своей эмиграции

Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM Российский музыкант Сергей Шнуров опроверг слухи о своей эмиграции. В беседе с РБК он заявил, что не собирается покидать страну.

Сергей Шнуров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Могу ответить одним словом: «Не дождетесь», — сказал Шнуров.

Он добавил, что никуда не собирается уезжать из России и у него нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шнуров якобы оформляет гражданство одной из европейских стран для эмиграции.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю (СРЗП) Дмитрий Гусев предложил бойкотировать сбежавших из России артистов и не покупать у них недвижимость.