Глава Минобороны РФ Шойгу обсудил с заместителями боевую подготовку резерва ВС России

Донецк, , 17:43 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу провёл 4 марта совещание со своими заместителями по вопросам обеспечения российских войск вооружением. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу © Вадим Савицкий/РИА Новости

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей… по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что отдельное внимание глава ведомства уделил организации боевой подготовки резерва, военно-политической работы и другим видам обеспечения ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 марта министр обороны России во время работы в зоне проведения спецоперации на южнодонецком направлении проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток».

На командном пункте командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба представили Шойгу доклад по действиям войск и текущей обстановке.

Ранее стало известно, что министр обороны России во время работы в зоне проведения спецоперации на южнодонецком направлении проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток». Он также вручил государственные награды военнослужащим, находящимся на передовой.