Раненный диверсантами ВСУ под Брянском подросток хочет поступить в Суворовское училище

Брянск, , 17:26 — REGNUM Подросток Федор, раненный диверсантами ВСУ в Брянской области и выведший двух девочек из-под обстрела, собирается поступать в Суворовское училище, передает 4 марта телеканал «78».

Федор, раненный диверсантами ВСУ в Брянской области и выведший двух девочек из-под обстрела Цитата из видео

Ранее главный врач Брянской областной больницы сообщил, что состояние подростка на второй день после операции оценивается как тяжелое, но соответствующее послеоперационному периоду.

Глава региона Александр Богомаз рассказал, что для семьи Федора (в которой, помимо него, есть еще пятеро детей) будет куплен новый дом.

Как сообщалось ранее, диверсанты ВСУ атаковали два села в Брянской области 2 марта. Два человека погибли, еще несколько получили ранения. Взявшие на себя ответственность за проведение диверсии лица заявили, что в ее подготовке им помогали киевские власти.