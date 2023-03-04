Мадрид, 4 марта, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Испанская полиция задержала членов украинско-российской группировки по подозрению в ограблении беженцев на сумму более 1 млн евро, сообщает издание The Local со ссылкой на правоохранителей.

RODRIGO JIMENEZ/ЕРА/ТАСС Полиция Испании

В полиции предполагают, что подозреваемые следили за украинскими беженцами, которые часто привозят с собой все сбережения. Всего арестовали семь граждан Украины и троих россиян.

Банда могла использовать специальные трекеры для отслеживания вынужденных переселенцев. После того как люди покидали жилище, членам преступной группы удалось обокрасть по меньшей мере семь домов на востоке Испании.

Расследование продолжается, количество пострадавших может увеличиться, добавили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года в Греции у семьи беженцев с Украины были похищены драгоценности и наличные деньги на общую сумму более 1 млн евро.