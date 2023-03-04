Донецк, 4 марта, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Кузнец из Донецка Виктор Михалев, который стал известен своими работами с использованием настоящих гильз, осколков и оружия, готовит подарок для главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом 4 марта сообщает РИА Новости.

Александр Сухов/РИА Новости Вид с крыши многоэтажного дома на разрушенные в результате обстрелов и отремонтированные крыши домов в Мариуполе

По информации агентства, кузнец хочет подарить эту вазу главе Чечни на годовщину освобождения города Мариуполя.

«Я очень уважаю этого человека и мечтаю сделать ему подарок — «Кувшин изобилия», — приводят журналисты слова кузнеца.

Мастер пояснил, что кованный кувшин будет символизировать благополучие, которое кузнец от имени всех жителей ДНР желает Кадырову и в его лице всему чеченскому народу.

Отмечается, что в вазе высотой более одного метра будут стоять семь «роз Донбасса». Эти цветы благодаря работам Михалева стали визитной карточкой Донецка.

«Я хочу отметить вклад воинов из Чеченской республики в освобождение Мариуполя и, конечно, показать им, что мы в Донбассе ценим дружбу и помощь в трудную минуту, ценим уважение к трудовому народу», — рассказал умелец.

Как передавало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя произошедшее в Брянской области, призвал привлечь к ответу семьи диверсантов, если они проживают в России.