Москва, 4 марта, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу ждёт от военнослужащих новых подвигов и достижений в работе, которая сегодня так необходима стране. Об этом он заявил 4 марта после работы в штабе объединенной группировки российских войск.

Цитата из видео Минобороны РФ Министр обороны России Сергей Шойгу

Глава Минобороны пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне специальной военной операции. Он вручил отличившимся военным медали «Золотая Звезда», ордена Мужества, Георгиевские кресты и медали «За отвагу».

«Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждём от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране», — приводит слова Шойгу пресс-служба Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении. Генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба доложили министру о действиях войск и текущей обстановке в зоне СВО.