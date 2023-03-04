Москва, , 17:20 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу провёл 4 марта совещание со своими заместителями в штабе объединенной группировки российских войск, сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу Цитата из видео

«Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей … по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что отдельное внимание глава Минобороны уделил организации боевой подготовки резерва, а также военно-политической работы и других видов всестороннего обеспечения войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 марта Шойгу во время работы в зоне проведения спецоперации на южнодонецком направлении проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток».

На командном пункте командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба представили Шойгу доклад по действиям войск и текущей обстановке.