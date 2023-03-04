Химки, Московская область, 4 марта, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Эвакуация персонала и посетителей ТЦ «Мега Химки» была произведена из-за ложной работы датчика задымления. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Алексей Филиппов/РИА Новости «МЕГА» в Химках

«Была ложная сработка датчиков дыма», — говорится в сообщении.

Ранее в телеграм-канале «Подъём» появилась информация об эвакуации людей, находящихся в подмосковном торговом центре.

Напомним, что в начале декабре прошлого года в ТЦ произошёл пожар, площадь возгорания составила 18 тыс. метров. В результате инцидента погиб охранник. По данным Следственного комитета, возгорание произошло из-за сварочных работ, проводившихся в здании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Азербайджане в одном из гипермаркетов населённого пункта Ахмедлы, находящегося в подчинении Хатаинского района города Баку, произошла перестрелка. В результате инцидента погиб один человек.